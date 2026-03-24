Мощный взрыв прогремел на одном из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов США

Мощный взрыв произошел на американском нефтеперерабатывающем заводе Valero Energy в городе Порт-Артур в штате Техас. Инцидент произошел днем 23 марта.

Об этом сообщает New York Post.

Что известно о взрыве на НПЗ США?

Мощный взрыв прогремел в западной части города, всколыхнув дома местных. После него в небо поднялись густые столбы черного дыма. Часть мощностей предприятия остановили.

Городские власти призвали население оставаться дома. Всего в Порт-Артуре проживает около 55 000 человек.

В районах, прилегающих к заводу, наблюдался стойкий запах сероводорода.

Утверждается, что пожар начался на установке гидроочистки дизеля. Огонь удалось локализовать, но полностью потушить его сразу не удалось из-за остатков топлива.

О пострадавших не сообщалось.

Пожар на НПЗ в США: смотрите видео

Справочно. Нефтеперерабатывающий завод Valero Port Arthur расположен вблизи побережья Техасского залива и вдоль границы между Техасом и Луизианой. На объекте работает около 770 работников. Он ежедневно производит более 435 000 баррелей бензина, дизельного топлива и авиационного топлива.



Это один из 5 крупнейших НПЗ в США. Предприятие обеспечивает около 1 – 2% всей нефтепереработки страны.

"Пока не стихнет, мы должны эвакуироваться... Я думаю, что эти химикаты могут распространиться не только на эту территорию... Это все еще витает в воздухе везде, не только на западе", – отмечали жители.

Пожар на НПЗ в США: смотрите видео

Кадры пожара на НПЗ: смотрите видео

