На НПЗ Motor Oil в Греции прогремел взрыв: пострадали рабочие

В пятницу, 9 октября, на нефтеперерабатывающем заводе Motor Oil недалеко от Афин прогремел взрыв. Двое рабочих получили тяжелые травмы.

Об этом сообщает издание eKathimerini.

Что известно о взрыве на греческом НПЗ

Чрезвычайное происшествие произошло в городе Агиои-Теодори, расположенном примерно в 60 километрах к западу от греческой столицы.

Компания Motor Oil подтвердила, что сотрудники получили ранения во время проведения масштабных ремонтных работ на промышленном объекте. На данный момент точные причины инцидента и итоговая оценка материального ущерба остаются неизвестными.

Пострадавших госпитализировали. Их доставили в больницу в соседнем городе Коринф на юге Греции.

Подобные чрезвычайные происшествия на топливных предприятиях случались в Европе и ранее. В мае произошел взрыв на венгерском нефтеперерабатывающем заводе MOL. Компания связана с Украиной в основном через транзит нефти по нефтепроводу "Дружба".

В результате этого инцидента был один погибший и пострадавшие в тяжелом состоянии.