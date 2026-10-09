Про це повідомляє видання eKathimerini.

Що відомо про вибух на грецькому НПЗ

Надзвичайна подія сталася в місті Агіої Теодорої, що розташоване орієнтовно за 60 кілометрів на захід від грецької столиці.

Компанія Motor Oil підтвердила, що співробітники зазнали поранень під час виконання масштабних ремонтних робіт на промисловому об’єкті. Наразі точні причини інциденту та підсумкова оцінка матеріальних збитків залишаються невідомими.

Постраждалих госпіталізували. Їх доправили до лікарні в сусідньому місті Коринф на півдні Греції.

Подібні надзвичайні події на паливних підприємствах траплялися в Європі й раніше. У травні стався вибух на угорському нафтопереробному заводі MOL. Компанія пов'язана з Україною здебільшого через транзит нафти нафтопроводом "Дружба".

Унаслідок цього інциденту була жертва та постраждалі у важкому стані.