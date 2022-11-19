Выросло количество жертв после взрыва многоэтажки на Сахалине: среди них есть дети

На Сахалине в России произошел взрыв газа в жилой многоэтажке. В результате погибли по меньшей мере 7 человек.

Сначала была информация о трех жертвах, однако количество погибших начало расти, ведь тела находят под завалами. Об этом 24 канал сообщает со ссылкой на российские СМИ.

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Среди погибших есть дети

Губернатор Сахалина заявил, что жертвами взрыва стали 7 человек, среди которых 3 – это дети. Поиски еще 4 местных жителей продолжаются.

Кроме того, при разборе завалов пострадал спасатель. Ему на голову упала часть плиты.

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Что известно о взрыве в многоэтажке в России

Инцидент произошел в населенном пункте Тимовское. По предварительным данным, взорвался баллон с газом, который лежал на балконе одной из квартир. После мощного взрыва от подъезда ничего не осталось.

На место происшествия приехали спасатели. Пожар был очень большой, поэтому на помощь прилетел вертолет МЧС.

Ранее местные власти сообщали о 9 пострадавших. Всех жителей дома временно поселили в здание культуры.