Спершу була інформація про 3 жертв, однак кількість загиблих почала зростати, адже тіла знаходять під завалами. Про це 24 канал повідомляє з посиланням на російські ЗМІ.

Актуально На Сахаліні вибухнула багатоповерхівка: зруйнований цілий під'їзд

Серед загиблих є діти

Губернатор Сахаліну заявив, що жертвами вибуху стали 7 людей, серед яких 3 – це діти. Пошуки ще 4 місцевих мешканців наразі тривають.

Крім того, під час розбору завалів постраждав рятувальник. Йому на голову впала частина плити.

На Сахаліні розбирають завали будинку: відео

Що відомо про вибух у багатоповерхівці у Росії

Інцидент трапився у населеному пункті Тимовське. За попередніми даними, вибухнув балон з газом, який лежав на балконі однієї з квартир. Після потужного вибуху від цілого під'їзду нічого не залишилося.

На місце події приїхали рятувальники. Пожежа була дуже велика, то ж на підмогу прилетів вертоліт МНС.

Раніше місцева влада повідомляла про 9 постраждалих. Усіх мешканців будинку тимчасово поселили в будинок культури.

Зверніть увагу! У Росії часто щось горить або спалахує. Лише 14 листопада на території держави-агресорки трапилися 2 серйозні пожежі. Одна – на заводі під Москвою, який виробляв системи для військової техніки, а інша – на кордоні з Україною.