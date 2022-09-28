У него было несколько стратегических целей. Об этом 24 каналу рассказал Владимир Омельченко – директор энергетических программ Центра Разумкова.
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- По его словам, первой целью было продемонстрировать, что произошел форс-мажор.
Соответственно, россияне хотели избежать штрафных санкций (а это суммы на миллиарды) за то, что поставляют газ не в полном объеме и шантажируют Европейский Союз, отметил специалист.
- Второе, что россияне хотели – запугать ЕС.
Мол, видите ли, если мы смогли взорвать эти газопроводы в датской зоне, то поблизости проходят и норвежские. То есть россияне хотят сказать, что могут подрывать не только эту трубу. Так сказать, "не слишком сильно расслабляйтесь",
– сказал Омельченко.
Что главное, как заметил эксперт, после этого цены на газ в ЕС взлетели на 11%, хотя они были высокими. Это дополнительное давление на потребителей и политиков Европейского союза.
Он не сомневается в том, что это был целенаправленный взрыв. И кто его совершил – понятно, но это нужно еще доказать.
Утечка газа на "Северных потоках": коротко
- 27 сентября оператор "Северного потока" заявил о разрушении 3 ветвей газопроводов.
- По данным шведской национальной сейсмической сети , на местах утечек газа раздались взрывы . В Германии начали расследовать диверсию.
- В россии заявили о причастности "диверсионных групп". В то же время в Офисе Президента считают, что за этим может стоять россия. Так она хотела вызвать экономическую дестабилизацию в ЕС.