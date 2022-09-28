Він мав на меті декілька стратегічних цілей. Про це 24 каналу розповів Володимир Омельченко – директор енергетичних програм Центру Разумкова.

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За його словами, першою метою було продемонструвати, нібито стався форс-мажор.

Відповідно, росіяни хотіли уникнути штрафних санкцій (а це суми на мільярди) за те, що постачають газ не в повному обсязі та шантажують Європейський Союз, зазначив фахівець.

Друге, що росіяни хотіли – залякати ЄС.

Мовляв, бачте, якщо ми змогли підірвати ці газопроводи у данській зоні, то поблизу проходять й норвезькі. Тобто, росіяни хочуть сказати, що можуть підірівати не лише цю трубу. Так би мовити, "не надто сильно розслабляйтесь",

– сказав Омельченко.

Що головне, як зауважив експерт, після цього ціни на газ у ЄС злетіли на 11%, хоча вони були високими. Це додатковий тиск на споживажів та політиків Європейського Союзу.

Тож він не сумнівається у тому, що це був цілеспрямований вибух. І хто його здійснив – зрозуміло, але це потрібно ще довести.

Витік газу на "Північних потоках": коротко