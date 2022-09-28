Він мав на меті декілька стратегічних цілей. Про це 24 каналу розповів Володимир Омельченко – директор енергетичних програм Центру Разумкова.
До теми "Хочуть поставити Німеччину на коліна": як вплинуть на Європу витоки на "Північних потоках"
- За його словами, першою метою було продемонструвати, нібито стався форс-мажор.
Відповідно, росіяни хотіли уникнути штрафних санкцій (а це суми на мільярди) за те, що постачають газ не в повному обсязі та шантажують Європейський Союз, зазначив фахівець.
- Друге, що росіяни хотіли – залякати ЄС.
Мовляв, бачте, якщо ми змогли підірвати ці газопроводи у данській зоні, то поблизу проходять й норвезькі. Тобто, росіяни хочуть сказати, що можуть підірівати не лише цю трубу. Так би мовити, "не надто сильно розслабляйтесь",
– сказав Омельченко.
Що головне, як зауважив експерт, після цього ціни на газ у ЄС злетіли на 11%, хоча вони були високими. Це додатковий тиск на споживажів та політиків Європейського Союзу.
Тож він не сумнівається у тому, що це був цілеспрямований вибух. І хто його здійснив – зрозуміло, але це потрібно ще довести.
Витік газу на "Північних потоках": коротко
- 27 вересня оператор "Північного потоку" заявив про руйнування 3 гілок газопроводів.
- За даними шведської національної сейсмічної мережі, на місцях витоків газу пролунали вибухи. У Німеччині почали розслідувати диверсію.
- У росії заявили про причетність "диверсійних груп". Водночас в Офісі Президента вважають, що за цим може стояти росія. Так вона хотіла спричинити економічну дестабілізацію у ЄС.