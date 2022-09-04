Взрыв на выставке в Чернигове: сколько людей обратились за медицинской помощью
Число пострадавших в результате взрыва на выставке оружия в Чернигове возросло до 15 человек. Речь идет о 8 детях и 7 взрослых, среди которых военный.
Об этом в эфире общенационального телемарафона сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, информирует 24 канал. В больницах оказались 4 пострадавших.
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В каком состоянии пострадавшие
Вячеслав Чаус отметил, что 15 человек – это все, кто обратился за помощью к врачам. Госпитализированы 4 человека – речь идет о 2 взрослых и 2 детях.
Среди госпитализированных детей – 2-летний мальчик. У него осколочное ранение лица и сложная травма кисти. Вечером 3 сентября ребенку провели несколько операций, сейчас мальчик в тяжелом состоянии в реанимации.
Также госпитализирован 7-летний мальчик, у которого ранена рука и диагностировано сотрясение мозга.
В больнице оказалась и мама 2-летнего мальчика. Руководитель городской больницы №2 Владислав Кухарь в комментарии Суспильному рассказал, что женщина находится в травматологическом отделении. Ее состояние удовлетворительное и при благоприятных условиях ее выпишут за 2 – 3 дня.
Еще один госпитализированный – военнослужащий.
В каком состоянии другие пострадавшие дети
Вечером 3 сентября, когда количество пострадавших детей составляло 6 человек, исполняющая обязанности генерального директора детской областной больницы Татьяна Лебедева рассказала, что кроме 2-летнего и 7-летнего мальчиков пострадали еще братья в возрасте 10 и 12 лет. Их сразу после обследования отправили домой.
Также пострадали 13-летний и 14-летний молодые люди. У них диагностировали акустическую травму – так называемое оглушение.
Взрывы на выставке оружия в Чернигове
В Чернигове 3 сентября состоялась благотворительная ярмарка "Северный шарварок", на которой была выставка оружия. Взрывы раздались около 13:30. Через несколько минут после взрыва выяснили, что сработал ручной противотанковый гранатомет, являвшийся экспонатом на выставке.
В вечернем обращении президент Владимир Зеленский отреагировал на инцидент и подчеркнул, что виновных нужно найти и наказать, ведь факт попадания боевого оружия в ярмарку стал причиной взрывов. События в Чернигове расследуют ГБР.
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