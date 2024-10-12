В Грозном мощно взорвалась заправка: цистерна вылетела во двор и убила женщину с детьми

В российском Грозном произошел мощный взрыв на заправке. Есть жертвы и пострадавшие.

Во второй половине дня в столице Чечни произошла чрезвычайная ситуация. Там в Ахматовском районе на проспекте Мохаммеда Али внезапно взорвалась заправка. В сети появились видео, на которых четко видно огромное тянущееся вверх пламя.

Смотрите также В России "самоликвидировался" Як-130: как его использовали оккупанты

Что произошло в Грозном

Как сообщили в МЧС России, на заправке взорвалась цистерна с газом, вызвав пожар. Российские телеграм-каналы пишут, что после первой цистерны загорелась и вторая. От взрыва первую цистерну отбросило на несколько метров. Она прилетела во двор жилого дома.

Также отдельные источники отмечают, что причиной пожара могла стать детонация бензовоза или цистерны с топливом.

По последним данным, известно о четырех жертвах – двух взрослых и двух детях 5 и 6 лет.

Момент, когда цистерну выбросило двор жилого дома после взрыва заправки попал на видео. На кадрах видно, как резервуар с огромной скоростью пронесся по дороге, смял машину. Местные паблики отмечают, что именно эта цистерна убила людей.

Цистерна отлетела и убила женщину с детьми: смотрите видео

Как в Грозном взорвалась, а потом пылала заправка: смотрите видео