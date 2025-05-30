Как сообщает издание PTC, инцидент произошел в 07:40. Один работник предприятия получил ранения в виде порезов, еще четверо пожаловались на появление шумов в ушах, передает 24 Канал.

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Что произошло

Завод опубликовал официальное заявление, в котором рассказал, что "во время обычного процесса прессования пентрита произошло срабатывание усилителя детонатора на прессе". Пострадавших направили в больницу в Валево для оказания помощи и проверки слуха.

К слову, "Крушик" – один из крупнейших оборонных заводов Сербии, где изготавливают снаряды, ракеты и другое вооружение.

Интересно, что накануне служба внешней разведки России заявила, что Сербия, несмотря на заявленный нейтралитет, продолжает поставлять Украине снаряды. Отмечалось, что сербские предприятия поставили украинцам сотни тысяч снарядов для РСЗО и гаубиц, а также миллионы патронов для стрелкового оружия.