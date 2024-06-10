Взрыв на оружейном заводе Mesko: экс-министр обороны Польши считает это "карой от России"

Утром на польском заводе Mesko, который занимается изготовлением снарядов, произошел взрыв. Не исключено, что это могла быть российская диверсия.

Мнение о причастности Кремля к инциденту на оборонном предприятии высказал бывший министр национальной обороны Польши Януш Онишкевич. Политик отметил, что цель Москвы – наказать Варшаву за поддержку Киева.

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Месть за поддержку Украины

По словам Онишкевича, трагедия на заводе могла быть делом российских спецслужб. Оккупанты вряд ли надеются запугать Польшу и заставить отказаться ее от поддержки Украины.

Вероятно, таким образом они хотели ослабить оборонительные возможности поляков и их способность помогать украинцам. Кроме того, они хотели показать, что могут наказывать страны, которые стоят на стороне Киева.

Ранее премьер Дональд Туск во время пресс-конференции заявил, что пока нет никаких доказательств для того, чтобы утверждать, что за взрывом на Mesko стоят "внешние силы".

Напомним, что утром в понедельник, 10 июня, прогремел взрыв на оборонном заводе Mesko. Завод расположен в городе Скаржиско-Каменная. Взрыв произошел в центре ракетного топлива. Отмечается, что в результате взрыва, погиб 59-летний работник завода, еще один получил ранения.

Всего на момент взрыва внутри помещения было два человека, третья была на улице, поэтому и не пострадала. По словам президента завода Эльжбеты Сренявской, на заводе строго придерживались правил безопасности. Центр, где произошел пожар, был современным.

Ранее подобная ситуация случилась на заводе BAE Systems в Британии 17 апреля. Там, по информации СМИ, произошел взрыв на заводе по производству боеприпасов. Вспышка произошла в отдаленной части объекта, где артиллерийские снаряды заполняют взрывчатым веществом. К счастью, персонал завода эвакуировали, пострадавших тогда не было.

Следует заметить, что завод изготавливал боеприпасы, которые, в частности, использовали бойцы ВСУ.