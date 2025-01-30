Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой Infobae. Взрыв вызвал два масштабных пожара и привел к травмированию мужчин в возрасте от 30 до 52 лет.

Читайте также Дроны СБУ и ССО успешно поразили нефтеперекачивающую станцию и ракетный арсенал в России

Инцидент на испанском заводе

Взрыв произошел на заводе, специализирующемся на производстве артиллерийских боеприпасов, минометных снарядов и ракетных установок. После сигнала тревоги на место происшествия прибыла пожарная служба, полиция и экологи.

Пострадали шестеро мужчин в возрасте от 30 до 52 лет, пятеро из них были госпитализированы с ожогами и травмами. Взрыв вызвал два пожара, которые уничтожили около 3000 квадратных метров кустарников. Оба пожара уже взяты под контроль.

Испанские власти начали расследование инцидента.

К слову, ранее, 18 января, на горнолыжном курорте в Испании кресельный подъемник упал с 15-метровой высоты, травмированы 17 человек.

Спасатели привлекли 24 кареты скорой помощи и вертолеты для эвакуации пострадавших.