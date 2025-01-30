Про це розповідає 24 Канал з посиланням Infobae. Вибух спричинив дві масштабні пожежі та призвів до травмування чоловіків віком від 30 до 52 років.

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Інцидент на іспанському заводі

Вибух стався на заводі, що спеціалізується на виробництві артилерійських боєприпасів, мінометних снарядів та ракетних установок. Після сигналу тривоги на місце події прибула пожежна служба, поліція та екологи.

Постраждали шестеро чоловіків віком від 30 до 52 років, п’ятеро з них були госпіталізовані з опіками та травмами. Вибух спричинив дві пожежі, які знищили близько 3000 квадратних метрів чагарників. Обидві пожежі вже взяті під контроль.

Іспанська влада розпочала розслідування інциденту.

До слова, раніше, 18 січня, на гірськолижному курорті в Іспанії крісельний підіймач впав з 15-метрової висоти, травмовано 17 людей.

Рятувальники залучили 24 карети швидкої допомоги та гелікоптери для евакуації постраждалих.