8-летнего Юру переведут в ожоговый центр: что с пострадавшими из-за прорыва на Прикарпатье
Источник:Светлана Онищук
На днях на Прикарпатье в селе Стрымба произошел взрыв на нефтепроводе. В ОВА рассказали новые детали о состоянии пострадавших.
Отметим, что в результате инцидента пострадали 9 человек. 5 человек госпитализировали – у них ожоги.
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В каком состоянии пострадавшие из-за прорыва нефтепровода на Прикарпатье
По состоянию на 3 октября известно, что пострадавшего 8-летнего Юру, который сейчас находится в областной детской больнице, готовят транспортировать в ожоговый центр Львова.
Также туда перевели двух пострадавших – 11-летнего мальчика Женю и 35-летнего мужчину. Их состояние – стабильно тяжелое.
Еще двое взрослых находятся в Ивано-Франковской областной больнице. Это женщина 1984 года рождения и мужчина 1965 года рождения.
Медучреждение обеспечено всем необходимым для их лечения – оборудованием и медикаментами. Спасибо нашим медикам, которые делают все возможное для спасения людей. Работаем с Министерством здравоохранения Украины над тем, чтобы отправить на лечение за границу пострадавших с тяжелыми ожоговыми травмами,
– отметили в ОВА.
Прорыв нефтепровода на Прикарпатье: последние новости
- Напомним, что 30 сентября произошел взрыв на нефтепроводе в Прикарпатье.
- 2 октября полиция открыла уголовное производство по факту пожара нефтепродуктов. Правоохранители дополнительно осматривают место происшествия и изымают вещественные доказательства.
- Как рассказали правоохранители, нефть вытекла к ручейку в лесном массиве в результате разгерметизации трубопровода.
- В результате прорыва 5 человек госпитализировали с ожогами.
- Кстати, в лаборатории мониторинга вод Западного региона Днестровского БУВР исследовали пробу воды из реки Стрымба на содержание нефтепродуктов. Показатели превышают норму для водоемов в 25 раз.