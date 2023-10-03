8-летнего Юру переведут в ожоговый центр: что с пострадавшими из-за прорыва на Прикарпатье

На днях на Прикарпатье в селе Стрымба произошел взрыв на нефтепроводе. В ОВА рассказали новые детали о состоянии пострадавших.

Отметим, что в результате инцидента пострадали 9 человек. 5 человек госпитализировали – у них ожоги.

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В каком состоянии пострадавшие из-за прорыва нефтепровода на Прикарпатье

По состоянию на 3 октября известно, что пострадавшего 8-летнего Юру, который сейчас находится в областной детской больнице, готовят транспортировать в ожоговый центр Львова.

Также туда перевели двух пострадавших – 11-летнего мальчика Женю и 35-летнего мужчину. Их состояние – стабильно тяжелое.

Еще двое взрослых находятся в Ивано-Франковской областной больнице. Это женщина 1984 года рождения и мужчина 1965 года рождения.

Медучреждение обеспечено всем необходимым для их лечения – оборудованием и медикаментами. Спасибо нашим медикам, которые делают все возможное для спасения людей. Работаем с Министерством здравоохранения Украины над тем, чтобы отправить на лечение за границу пострадавших с тяжелыми ожоговыми травмами,

– отметили в ОВА.

Прорыв нефтепровода на Прикарпатье: последние новости

Напомним, что 30 сентября произошел взрыв на нефтепроводе в Прикарпатье.

2 октября полиция открыла уголовное производство по факту пожара нефтепродуктов. Правоохранители дополнительно осматривают место происшествия и изымают вещественные доказательства.

Как рассказали правоохранители, нефть вытекла к ручейку в лесном массиве в результате разгерметизации трубопровода.

В результате прорыва 5 человек госпитализировали с ожогами.

Кстати, в лаборатории мониторинга вод Западного региона Днестровского БУВР исследовали пробу воды из реки Стрымба на содержание нефтепродуктов. Показатели превышают норму для водоемов в 25 раз.

Также было принято решение о выделении материальной помощи для лечения пострадавших.