Стало известно, кто погиб в результате взрыва автомобиля в Санкт-Петербурге и кто был исполнителем

В Петербурге 12 ноября в результате взрыва автомобиля погиб офицер 6-й армии ВВС и ПВО России. Жертвой взрыва, по предварительным данным, мог стать главный штурман соединения полковник Дмитрий Лободин, хотя на данный момент официально следствие это не подтверждает.

Как сообщают российские СМИ, инцидент произошел около 7 часов утра в микрорайоне Славянка в Шушарах на Колпинском шоссе.

Версии относительно личности погибшего военного

Самодельное взрывное устройство закрепили под днищем внедорожника и взорвали дистанционно, когда транспортное средство отъехало примерно на 300 метров от двора жилого дома.

Ударная волна также задела рейсовый автобус, в салоне которого находилось до 40 пассажиров. В автобусе выбило два окна, однако никто из гражданских лиц не пострадал.

В машине в момент взрыва находился якобы полковник и главный штурман армии Дмитрий Лободин, который непосредственно участвовал в российском вторжении в Украину, а его зарегистрированное жилье расположено в 400 метрах от места взрыва.

Российские журналисты попытались связаться с военным, однако он не ответил на телефонный звонок, а его жена сняла трубку, но сразу же отклонила вызов.

В то же время существует и другая версия относительно личности погибшего, что жертвой мог стать заместитель командующего армией по военно-политической работе Андрей Ходикин. Его дом расположен примерно в 1 километре от места взрыва.

Жена Ходикина на вопрос журналистов ответила, что она "не в курсе", что с мужем, телефон которого тоже выключен.

Кто подозреваемый

В подготовке покушения подозревают 31-летнего мужчину по имени Ян, который приехал из Псковской области.

По версии следствия, за месяц до запланированной атаки он устроился на работу в продуктовый магазин рядом с домом жертвы, чтобы отслеживать график передвижений офицера.

Подозреваемый закрепил бомбу на машине около часа ночи, после чего отправился в аэропорт Пулково.

Около шести утра он вылетел в Стамбул, а в момент взрыва уже находился на борту самолета, летевшего в Кишинев.

Напомним, что в конце августа на Колпинском шоссе в Шушарах уже взрывался автомобиль российского военного. Тогда в результате подрыва погиб другой офицер 6-й армии ВВС и ПВО Сергей Сечков.