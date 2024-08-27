Вышла из строя одна из крупнейших установок: СМИ рассказали о последствиях взрыва на Омском НПЗ

Мощный взрыв на Омском нефтеперерабатывающем заводе в России привел к серьезным повреждениям одной из ключевых установок. Об этом пишут журналисты со ссылкой на собственные источники.

Собственно, пожар распространился на одну из крупнейших установок первичной переработки нефти. Система вышла из строя, что может оказать значительное влияние на производственные мощности предприятия.

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Детали последствий взрыва на Омском НПЗ

Губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил, что во время пожара семь человек были госпитализированы, один человек находится в тяжелом состоянии.

Несмотря на это, руководство завода уверяет, что производство продолжается обычным режимом и планы производства не будут нарушены.

Пожар на Омском НПЗ – под контролем. Автоматическая система безопасности завода обнаружила пожар в технологическом оборудовании... Компания работает в обычном режиме,

– заявили на предприятии.

Согласно сообщениям в телеграм-каналах, взрыв на Омском НПЗ прогремел 26 августа, его было слышно в нескольких районах города Омска, расположенного примерно в 2 700 километрах к востоку от Москвы.

Источники Reuters, знакомые с деталями ситуации, говорят, что огонь повредил именно установку CDU-11, одну из двух крупнейших первичных перерабатывающих установок на заводе.

Другая установка, CDU-10, уже не работала из-за пожара в начале августа. Обе системы имеют производственную мощность около 8,6 миллиона метрических тонн в год.

Где расположен Омский НПЗ: смотрите на карте от Google maps

Причина пожара пока остается неизвестной. Следует упомянуть, что Омский НПЗ переработал более 21 миллион метрических тонн сырой нефти в 2022 году.