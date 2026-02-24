В Москве взорвали авто патрульной полиции: что известно о силовике, который погиб

В понедельник, 23 февраля, в Москве возле Савеловского вокзала в результате взрыва автомобиля ГСЧС погиб 34-летний старший лейтенант Денис Братущенко. Еще двое полицейских получили травмы.

Об этом информирует пропагандистское издание ТАСС со ссылкой на МВД России.

Что известно о силовике, который погиб в Москве?

Инцидент произошел около полуночи 23 февраля, когда российские силовики патрулировали площадь возле Савеловского вокзала. Неизвестный подошел к служебному автомобилю ГАИ и активировал взрывчатку, при этом свои действия он снимал на видео.

По предварительным данным, взрывчатку могли доставить на такси. Взрывная волна отбросила тело старшего лейтенанта МВД Дениса Братущенко на трансформаторную будку неподалеку. Известно, что подрывник также погиб на месте.

К слову, 22 и 23 февраля российские силовики с помощью завербованных граждан совершили три теракта в Украине. Во Львове погибла 23-летняя полицейская, еще шестеро правоохранителей находятся в больнице, в Николаеве один полицейский в критическом состоянии, еще 6 ранены, в Днепре взрыв произошел в райотделе полиции, впрочем, к счастью, пострадавших нет.

Братущенко служил в полиции с марта 2019 года. У него остались жена и двое несовершеннолетних детей. Двое его коллег получили ранения и были госпитализированы. Сейчас медики оказывают всю необходимую помощь пострадавшим.

Возбуждены уголовные дела по статьям о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов и незаконное использование взрывчатых предметов. На месте работают сотрудники Следственного комитета, медики, росгвардейцы, а также проводится осмотр камер видеонаблюдения и сбор всех обстоятельств происшествия.

В российском МВД говорят, что пока нет данных о типе устройства и о личности человека, который, вероятно, совершил нападение.

Какие детали взрыва пока известны?

Местные телеграммы сообщали, что неизвестный подошел к патрульной машине и взорвал самодельное взрывное устройство. Один полицейский сейчас в критическом состоянии, другой – пострадал несколько меньше.

Очевидцы заявили, что подозреваемый в подрыве снимал на месте происшествия видео, а потом отошел в сторону. Впрочем впоследствии в российском МВД сообщили, что виновник якобы погиб на месте.