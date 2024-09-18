Блестящая операция "Моссада": как Израиль заминировал пейджеры и взорвал членов "Хезболлы" в Ливане

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В Ливане, который фактически находится в состоянии конфликта с Израилем, 17 сентября по всей стране начали массово взрываться около 5 000 пейджеров – мобильных устройств для коммуникации текстовыми сообщениями. По меньшей мере 11 человек погибли, речь идет о 3 000 – 4 000 раненых. Среди них – посол Ирана в Ливане Моджтаба Амани, который потерял глаз.

Жертвы "пейджерной атаки" – боевики "Хезболлы", которые ранее заказали 5 000 пейджеров, изготовленных тайваньской компанией Gold Apollo. Вероятно, это модель AP924, которая только принимает и отображает текстовые сообщения. По одной из версий, пейджеры взорвались, когда на них прислали зашифрованное сообщение с активацией взрывчатки.

24 Канал рассказывает все, что известно о взрывах пейджеров в Ливане.

Что-то из 90-х: что вообще известно о пейджерах Пейджеры – это мобильные устройства, которые были особенно популярными еще в 1990-е годы до массового распространения мобильной связи. Использовались таким образом – отправитель должен был по электронной почте или телефонным звонком отправить (надиктовать) сообщение с указанием индивидуального номера абонента.



Что интересно, боевики "Хезболлы" перешли на использование пейджеров с целью скрыть свои перемещения от Израиля, поскольку мобильный сигнал проще отследить.

Что произошло в Ливане и как отреагировал производитель пейджеров из Тайваня

5000 тысяч пейджеров, которые взорвались у пользователей из "Хезболлы" в Ливане, были произведены тайваньской компанией Gold Apollo, однако не на острове, а в Европе. Об этом заявил непосредственно производитель гаджетов, сообщает Reuters. Группировка уже обвинила Израиль в атаке и пообещала отомстить.

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Министр информации Ливана Зиад Макари назвал атаку "агрессией Израиля", одновременно израильские военные не комментировали взрывы пейджеров. На фоне атаки больницы Ливана переполнены пострадавшими.



Кареты "скорой помощи" в Бейруте, Ливан, 17 сентября 2024 года / фото AFP

В частности, сообщается, что более 500 человек потеряли зрение.

Как в Ливане массово взрывались пейджеры: смотрите видео

Основатель компании Су Цинкуан опроверг изготовление пейджеров на Тайване и заявил, что они были изготовлены европейской компанией, которая имела право использовать бренд. Это BAC Consulting, расположенная в венгерском Будапеште.

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Су Цинкуан / Фото Yan ZHAO / AFP

Товар был не наш. Там был только наш бренд, мы ответственная компания,

– отметил представитель компании.

Источник из "Хезболлы" заявил, что группировка считает, что "пейджерная атака" стала ответом на вероятную попытку убийства бывшего высокопоставленного чиновника израильской обороны, сообщает The Guardian.

Почему воюют Израиль и "Хезболла" Группировка "Хезболла" ("партия Аллаха", выражение из Корана, священной книги мусульман) – ливанская шиитская организация, которая выступает за создание в Ливане религиозного государства вроде Ирана и уже десятилетиями выступает прокси Тегерана.



Боевики "Хезболлы" призывают к уничтожению Израиля, поскольку считают, что он не имеет права на существование. "Хезболла" поддерживает тесные связи с Ираном и группировкой ХАМАС, которая напала на Израиль в октябре 2023 года, активизировав новый этап эскалации на Ближнем Востоке.

Пейджеры взорвались на юге Ливана, в южных пригородах Бейрута, Дахиех, и в восточной долине Бекаа – во всех опорных пунктах "Хезболлы". По словам еще одного источника британского издания из "Хезболлы", атака стала крупнейшей с 7 октября 2023 года, когда ХАМАС совершил атаку на юге Израиля, убив 1200 человек и взяв в заложники около 250 человек.

Момент взрыва пейджера попал на видео:

Представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер заявил, что пока рано говорить о влиянии атаки на переговоры о прекращении огня в Газе. Он сказал на брифинге, что США не были вовлечены и не знают, кто ответственен.

ХАМАС традиционно уже для себя назвал атаку "эскалацией", что приведет к "поражению Израиля".

Как вообще взорвались пейджеры

Вероятнее всего, Израиль скрыл взрывчатку в новой партии пейджеров тайваньского производства, импортируемых в Ливан, утверждают американские источники, слова которых приводит The New York Times.

По информации от других источников, взрывчатка весом 30 – 60 граммов была вмонтирована рядом с батареей каждого пейджера вместе с переключателем, который активировался дистанционно.

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В 15:30 17 сентября по местному времени пейджеры получили сообщение якобы от руководства "Хезболлы", а оно активировало взрывчатку. Устройства за несколько секунд перед взрывом якобы выдали звуковые сигналы, которые должны были привлечь внимание владельцев пейджеров.



Пейджер Gold Apollo / Скриншот с YouTube

По словам Керен Элазари, израильского аналитика по кибербезопасности и исследовательницы из Тель-Авивского университета, атаки были направлены на уязвимость "Хезболлы" в средствах связи, после того как лидер группировки Хасан Насралла в начале 2024 года строго ограничил использование мобильных телефонов.

Эта атака ударила по ахиллесовой пяте, потому что она отобрала основное средство связи,

– говорит Элазари.

Речь не идет о кибератаке или вирусе, что заставляет пейджер работать очень быстро, перегреваться и взрываться, считает украинский эксперт по кибербезопасности Владимир Стиран. По его мнению, самой реалистичной гипотезой относительно взрыва является размещение в устройствах взрывчатки во время перехвата поставки груза.

Эти пейджеры настолько старые, что работают по протоколам 25-летней давности и по замыслу не выполняют ничего, что можно прослушать и отследить через кибер,

– пишет эксперт на своей фейсбук-странице.

По мнению Стирана, была проведена информационная кампания по дискредитации традиционных цифровых средств связи, из-за чего "Хезболла" перешла на "старые добрые и безопасные" пейджеры.

Далее был перехват партии поставки из 5 000 устройств (один – два контейнера), замена устройств на подготовленные или размещение в них взрывчатки.

Таким образом, пока нет подтверждений, что это была кибератака, будем считать, что это была блестящая операция саботажа, потому что на это указывают факты. Кибер как продолжение саботажа в киберпространстве сейчас является неотъемлемой частью разведывательно-подрывной деятельности, поэтому исключать роль кибер действий в планировании и выполнении операции бессмысленно. Однако кибердействия вряд ли были решающими в этой операции, скорее всего решающими были компрометация цепей поставок и перехват и минирование устройств во время транспортировки. Тем не менее кибердействия скорее всего сделали ход планирования и выполнения операции быстрее, увереннее и комфортнее,

– отметил Стиран.

Как атаку спланировал Израиль, почему не посоветовались с США и будет ли опыт полезен Украине

Израиль решил взорвать пейджеры "Хезболлы" из-за опасений разоблачения планов атаки, сообщает издание Axios со ссылкой на трех чиновников из США.

"Это был момент "используй или потеряй", – сказал один из американских чиновников. Накануне атаки появилась вероятность, что "Хезболла" разоблачит многомесячные планы Израиля, поэтому их решили реализовать внезапно.

Бывший израильский чиновник, знакомый с операцией, сообщил, что израильские спецслужбы планировали использовать пейджеры со взрывчаткой в качестве неожиданного первого удара для попытки обездвижить "Хезболлу".

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За несколько минут до реализации атаки министр обороны Израиля Йоав Галлант позвонил министру обороны США Ллойду Остину и сообщил ему, что Израиль вскоре проведет операцию в Ливане, но отказался сообщить какие-либо конкретные подробности.

Американский источник Axios заявил, что Израиль решил не сообщать США о нюансах операции, но звонок Галланта был попыткой избежать полного держания США в неведении. Однако чиновники США заявили, что не воспринимают звонок Галланта как серьезное предварительное уведомление.

Для Украины было бы логичным использовать эту практику в отношении российских оккупантов. Учитывая то, что Госдума хочет запретить собственным войскам использовать смартфоны, вероятно им придется использовать другие гаджеты, например старые версии телефонов. Но оставим эти планы для ГУР и Сил обороны. Другой вариант – информационно-психологическая операция со стороны Украины по запугиванию россиян взрывчаткой в электронике, которая должна была бы ввести в панику оккупантов, что они бы боялись использовать любую технику для связи.