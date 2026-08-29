Серьезная история: Андрющенко про подрыв автомобиля подполковника в Петербурге

В Санкт-Петербурге 27 августа прогремел мощный взрыв. Позже стало известно, что был взорван автомобиль одного из подполковников Военно-воздушных сил России; он погиб на месте, а его жена получила тяжелые ранения.

Как пояснил 24 Канал руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, Украина демонстрирует, насколько у нас "длинные руки". А также то, что наши операции подготовлены гораздо лучше, чем российские.

Что известно о подрыве автомобиля российского офицера

"Контрразведка страны-агрессора проваливает свою работу. С точки зрения показательности и возмездия – это очень серьезная история", – подчеркнул Андрющенко.

Если говорить о том, почему взорвали именно российского летчика, то всем известно, что они – едва ли не самые большие преступники. Ведь именно они наносят наибольший ущерб Украине, прежде всего гражданским украинцам. Поэтому возмездие обязательно должно было последовать.

Нам остается только наблюдать за тем, что происходит в российском информационном поле. Например, недавно россияне активно распространяли версию, что они якобы сорвали огромную операцию ГУР, затем СБУ, а потом сами запутались, кого именно.

В Петербурге взорвали подполковника: смотрите видео

"Россияне рассказывали, что мы якобы завезли 150 000 дронов, а мигранты из Азии должны были запустить их роем, видимо, чтобы убить Путина. И вот они якобы предотвратили эту историю. Все было настолько на глазах, настолько наглядно, что мне кажется, наши просто продемонстрировали, что будет, когда мы действительно приступим к реализации таких операций", – подчеркнул руководитель Центра изучения оккупации.

Интересно, что в Санкт-Петербурге проживает большое количество украинцев. Россияне недооценили результат своей оккупации, потому что очень большое количество жителей Мариуполя и людей из приазовского региона переехало туда. Это не означает, что к подрыву причастны украинцы, но это, как минимум, они наши помощники.

Я убежден, что в конце концов россияне кого-то поймают, и это снова окажется какая-нибудь россиянка или россиянин, который будет плакать и рассказывать, что что-то там сделал, в долги влез или еще что-то,

– добавил Андрющенко.

Единственное, что добраться до Путина через таких россиян очень непросто. Но всему свое время. Сейчас становится все более заметно, что общество недовольно действиями главы Кремля. Но момент, когда у людей кончится терпение, – непременно наступит.