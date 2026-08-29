Як пояснив 24 Каналу керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, Україна демонструє наскільки у нас "довгі руки". А також те, що наші операції значно краще підготовлені, ніж російські.

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"Контррозвідка країни-агресорки провалює свою роботу. З погляду показовості та відплати – це дуже серйозна історія", – підкреслив Андрющенко.

Якщо говорити про те, чому підірвали саме російського льотчика, то усім відомо, що вони чи не найбільші злочинці. Адже саме вони завдають найбільше шкоди Україні, передусім цивільним українцям. Тому відплата обов'язково мала бути.

Нам залишається лише спостерігати за тим, що відбувається у російському інформаційному полі. Наприклад, нещодавно росіяни сильно розповсюджували версію, що вони нібито зірвали величезну операцію ГУР, потім СБУ, а потім вони самі заплуталися, кого саме.

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"Росіяни розповідали, що ми нібито завезли 150 000 дронів, а мігранти з Азії мали їх запустити роєм, мабуть, щоб убити Путіна. І от вони буцімто попередили таку історію. Все було настільки білими нитками шите, настільки показово, що мені здається, наші просто продемонстрували, що буде, коли ми дійсно доходимо до реалізації таких операцій", – наголосив Керівник Центру вивчення окупації.

Цікаво, що у Санкт-Петербурзі є велика щільність українців. Росіяни недооцінили результат своєї окупації, тому що дуже велика кількість маріупольців і людей із приазовської частини переїхали. Це не означає, що до підриву причетні українці, але це щонайменше наші помічники.

Я переконаний, що зрештою росіяни когось спіймають, і це знову виявиться якась росіянка чи росіянин, який плакатиме й розповідати, що щось там зробив, у борги вліз чи ще щось,

– додав Андрющенко.

Єдине, що до Путіна дістатися такими росіянами дуже непросто. Але на все свій час. Зараз стає дедалі помітніше, що суспільство не задоволена діями очільника Кремля. Але момент, коли людям увірветься терпець, – неодмінно настане.