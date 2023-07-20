Ждут продолжения, – Чийгоз о настроениях крымчан после "хлопка" на полигоне
В последнее время во временно оккупированном Крыму очень неспокойно. 19 июля произошел мощный взрыв на Старокрымском полигоне, боеприпасы из которого детонировали фактически сутки. Крымчан такие события очень радуют.
Зато у российских окупантов и коллаборантов уже понемногу "сдают нервы". Об этом 24 Каналу рассказал заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз.
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Дальше будет больше
На Старокрымском полигоне практически полтора дня происходила детонация боеприпасов. Были эвакуированы, по разным оценкам от гауляйтеров, четыре населенных пункта. Это более 2 тысяч человек.
Это было действенно. Наши надеются, что будет продолжение других объектов. Когда мы в Севастополе добрались до нефтехранилища и меня спрашивали, какие настроения, я отвечал, что утром уже передали координаты нефтехранилища Феодосии,
– заметил Ахтем Чийгоз.
Поэтому сейчас у наших военных есть другие координаты объектов, на которых в будущем может случиться что-то странное и неприятное для россиян.
Ахтем Чийгоз о настроениях в Крыму после взрывов на полигоне: смотреть видео
Курортный сезон отменяется
Собственно, в последнее время гауляйтер временно оккупированного Крыма Сергей Аксенов начинает свое утро не с кофе. Он ежедневно отчитывается о "вражеских беспилотниках". В частности, коллаборант сообщил, что 20 июля в результате удара в одном из населенных пунктов на западе Крыма повреждены 4 админздания. При этом вроде бы погибла девочка-подросток.
Однако следует опираться на информацию от украинцев, когда речь идет об атаках на временно оккупированных территориях. Так и в этот раз под удар попал военный объект.
То, что есть попадания – это точно. То, что это будет постоянно – это верно. А то, что говорит Аксенов – это еще больше паники среди населения. До этого он всегда демонстрировал уверенность, что Крым "навсегда" (с Россией – 24 Канал),
– отметил Чийгоз.
Впрочем, сейчас ситуация в Крыму такова, что "курортный сезон", очевидно, будет только для оккупантов. Заявления Аксенова – это своеобразная предсмертная агония.
В то же время, украинцы на временно оккупированном полуострове абсолютно уверены, что Вооруженные Силы Украины доберутся до оккупантов. И, наконец, освободят украинский Крым.
"Хлопок" в Крыму: последние новости
- Во временно оккупированном Крыму 20 июля было громко. Местные сообщали о взрывы в Симферопольском районе возле СГТ Гвардейское и в Сакском районе. Неспокойно было и у аэродрома в Новофедоровке. Конечно, коллаборанты в один голос заявили, что вроде бы все цели были уничтожены.
- Под удар 19 июля попал Старокрымский полигон. Хранившиеся там боеприпасы детонировали более суток. Движение у полигона перекрыли в обоих направлениях. Очередь на пересечение российско-украинской границы наконец дошла до 12 километров.
- Прекрасным событием последних дней был и взрыв на Крымском мосту 17 июля. В результате удара, вероятнее всего, надводными дронами было повреждено одно полотно. Путин, комментируя последствия, рассказал, что восстановлению повреждения не подлежат.