Ждут продолжения, – Чийгоз о настроениях крымчан после "хлопка" на полигоне

В последнее время во временно оккупированном Крыму очень неспокойно. 19 июля произошел мощный взрыв на Старокрымском полигоне, боеприпасы из которого детонировали фактически сутки. Крымчан такие события очень радуют.

Зато у российских окупантов и коллаборантов уже понемногу "сдают нервы". Об этом 24 Каналу рассказал заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз.

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Дальше будет больше

На Старокрымском полигоне практически полтора дня происходила детонация боеприпасов. Были эвакуированы, по разным оценкам от гауляйтеров, четыре населенных пункта. Это более 2 тысяч человек.

Это было действенно. Наши надеются, что будет продолжение других объектов. Когда мы в Севастополе добрались до нефтехранилища и меня спрашивали, какие настроения, я отвечал, что утром уже передали координаты нефтехранилища Феодосии,

– заметил Ахтем Чийгоз.

Поэтому сейчас у наших военных есть другие координаты объектов, на которых в будущем может случиться что-то странное и неприятное для россиян.

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Курортный сезон отменяется

Собственно, в последнее время гауляйтер временно оккупированного Крыма Сергей Аксенов начинает свое утро не с кофе. Он ежедневно отчитывается о "вражеских беспилотниках". В частности, коллаборант сообщил, что 20 июля в результате удара в одном из населенных пунктов на западе Крыма повреждены 4 админздания. При этом вроде бы погибла девочка-подросток.

Однако следует опираться на информацию от украинцев, когда речь идет об атаках на временно оккупированных территориях. Так и в этот раз под удар попал военный объект.

То, что есть попадания – это точно. То, что это будет постоянно – это верно. А то, что говорит Аксенов – это еще больше паники среди населения. До этого он всегда демонстрировал уверенность, что Крым "навсегда" (с Россией – 24 Канал),

– отметил Чийгоз.

Впрочем, сейчас ситуация в Крыму такова, что "курортный сезон", очевидно, будет только для оккупантов. Заявления Аксенова – это своеобразная предсмертная агония.

В то же время, украинцы на временно оккупированном полуострове абсолютно уверены, что Вооруженные Силы Украины доберутся до оккупантов. И, наконец, освободят украинский Крым.

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