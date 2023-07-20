Натомість в російських окупантів та колаборантів вже потроху "здають нерви". Про це 24 Каналу розповів заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз.
Вас може зацікавити У Криму гарячий сезон "бавовни": хронологія найгучніших вибухів
Далі буде більше
На Старокримському полігоні фактично півтори доби відбувалася детонація боєприпасів. Було евакуйовано, за різними оцінками від гауляйтерів, чотири населених пункти. Це більш як 2 тисячі осіб.
Це було дієво. Наші сподіваються, що буде продовження на інших об'єктах. Коли ми в Севастополі добрались до нафтосховища і мене питали, які настрої, я відповідав, що зранку вже передали координати Феодосійського нафтосховища,
– зауважив Ахтем Чийгоз.
Тож зараз у наших військових також є інші координати об'єктів, на яких в майбутньому може трапитись щось дивне та неприємне для росіян.
Ахтем Чийгоз про настрої в Криму після вибухів на полігоні: дивитись відео
Курортний сезон скасовується
Власне, останнім часом гауляйтер тимчасово окупованого Криму Сергій Аксьонов починає свій ранок не з кави. Він щоденно звітує про "ворожі безпілотники". Зокрема, колаборант повідомив, що 20 липня внаслідок удару в одному з населених пунктів на заході Криму пошкоджено 4 адмінбудівлі. При цьому начебто загинула дівчинка-підліток.
Однак варто спиратись на інформацію від українців, коли мовиться про атаки на тимчасово окупованих територіях. Так і цього разу під удар потрапив військовий об'єкт.
Те, що є влучання – це точно. Те, що це буде постійно – це правильно. А те, що каже Аксьонов – це сіє ще більше паніки серед населення. До того він завжди демонстрував впевненість, що Крим "назавжди" (з Росією – 24 Канал),
– зазначив Чийгоз.
Втім зараз ситуація в Криму така, що "курортний сезон", очевидно, буде лише для окупантів. Заяви Аксьонова – це своєрідна передсмертна агонія.
Водночас українці на тимчасово окупованому півострові абсолютно впевнені, що Збройні Сили України доберуться до окупантів. І зрештою визволять український Крим.
"Бавовна" у Криму: останні новини
- У тимчасово окупованому Криму 20 липня було гучно. Місцеві повідомляли про вибухи у Сімферопольському районі біля СМТ Гвардійське та у Сакському районі. Неспокійно було і біля аеродрому в Новофедорівці. Звісно, колаборанти в один голос заявили, що начебто всі цілі були знищено.
- Під удар 19 липня потрапив Старокримський полігон. Боєприпаси, що там зберігались, детонували понад добу. Рух біля полігону перекрили в обох напрямках. Черга на перетин російсько-українського кордону зрештою дійшла до 12 кілометрів.
- Чудовою подією останніх днів був і вибух на Кримському мосту 17 липня. Внаслідок удару, найімовірніше, надводними дронами, було пошкоджено одне полотно. Путін, коментуючи наслідки, розповів, що відновленню пошкодження не підлягають.