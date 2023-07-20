Натомість в російських окупантів та колаборантів вже потроху "здають нерви". Про це 24 Каналу розповів заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз.

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Далі буде більше

На Старокримському полігоні фактично півтори доби відбувалася детонація боєприпасів. Було евакуйовано, за різними оцінками від гауляйтерів, чотири населених пункти. Це більш як 2 тисячі осіб.

Це було дієво. Наші сподіваються, що буде продовження на інших об'єктах. Коли ми в Севастополі добрались до нафтосховища і мене питали, які настрої, я відповідав, що зранку вже передали координати Феодосійського нафтосховища,

– зауважив Ахтем Чийгоз.

Тож зараз у наших військових також є інші координати об'єктів, на яких в майбутньому може трапитись щось дивне та неприємне для росіян.

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Курортний сезон скасовується

Власне, останнім часом гауляйтер тимчасово окупованого Криму Сергій Аксьонов починає свій ранок не з кави. Він щоденно звітує про "ворожі безпілотники". Зокрема, колаборант повідомив, що 20 липня внаслідок удару в одному з населених пунктів на заході Криму пошкоджено 4 адмінбудівлі. При цьому начебто загинула дівчинка-підліток.

Однак варто спиратись на інформацію від українців, коли мовиться про атаки на тимчасово окупованих територіях. Так і цього разу під удар потрапив військовий об'єкт.

Те, що є влучання – це точно. Те, що це буде постійно – це правильно. А те, що каже Аксьонов – це сіє ще більше паніки серед населення. До того він завжди демонстрував впевненість, що Крим "назавжди" (з Росією – 24 Канал),

– зазначив Чийгоз.

Втім зараз ситуація в Криму така, що "курортний сезон", очевидно, буде лише для окупантів. Заяви Аксьонова – це своєрідна передсмертна агонія.

Водночас українці на тимчасово окупованому півострові абсолютно впевнені, що Збройні Сили України доберуться до окупантів. І зрештою визволять український Крим.

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