В Мелитополе на предприятии произошел взрыв: 2 человека получили серьезные ожоги

В Мелитополе, в Запорожской области, произошел групповой несчастный случай. Там произошел взрыв на территории ООО "Технодом" "Альянс".

Инцидент произошел 8 июля. Пострадали 36-летний мастер участка вместе с клиентом, 60-летним руководителем другого предприятия,

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Что известно о пострадавших

Мужчины осуществляли осмотр оборудования для смешивания сыпучих смесей. Вдруг раздался взрыв, в результате которого они получили ожоги всего тела 2 степени.

Расследование инцидента

Пострадавших сразу госпитализировали. По информации издания 061.ua , они получили ожоги – 90 и 95% тела.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью. В то же время Главное управление Гоструда в Запорожской области создает специальную комиссию, которая будет расследовать этот несчастный случай.

Несчастные случаи в Запорожской области