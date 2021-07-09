В Мелитополе на предприятии произошел взрыв: 2 человека получили серьезные ожоги
Источник:Госслужба Украины по вопросам труда
В Мелитополе, в Запорожской области, произошел групповой несчастный случай. Там произошел взрыв на территории ООО "Технодом" "Альянс".
Инцидент произошел 8 июля. Пострадали 36-летний мастер участка вместе с клиентом, 60-летним руководителем другого предприятия,
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Что известно о пострадавших
Мужчины осуществляли осмотр оборудования для смешивания сыпучих смесей. Вдруг раздался взрыв, в результате которого они получили ожоги всего тела 2 степени.Обратите внимание! Пострадавших сразу госпитализировали. По информации издания 061.ua, они получили ожоги – 90 и 95% тела.
Расследование инцидента
Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью. В то же время Главное управление Гоструда в Запорожской области создает специальную комиссию, которая будет расследовать этот несчастный случай.
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