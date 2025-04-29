Россия атакует Харьков "Шахедами": было десяток взрывов, есть пострадавшие и попадания

Украина снова находится под атакой российских ударных БПЛА типа "Шахед". Поэтому серия взрывов прозвучала в Харькове вечером 29 апреля.

Впервые громко было около 22:08. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на городского голову Харькова Игоря Терехова.

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"Шахед" упал возле медицинского учреждения

Еще в 21:55 Воздушные силы впервые предупредили Харьков о движении "Шахедов" курсом на город.

"В городе были слышны взрывы. Будьте осторожны – Харьков под атакой вражеских БпЛА", – написал Игорь Терехов в 22:08.

О 22:10 Суспильное писало, что в городе слышали уже по меньшей мере 7 взрывов, которые продолжали звучать и в дальнейшем.

По данным мониторинговых каналов, за 10 минут было громко не менее 10 раз.

Опять взрывы – атака на город продолжается. В воздухе еще много вражеских БпЛА,

– сообщал Терехов в 22:25.

Под ударами Шевченковский, Киевский, Салтовский и Слободской районы.

В Салтовском, по предварительной информации, один из "Шахедов" упал вблизи медицинского учреждения.

Позже председатель ОВА Олег Синегубов сообщил, что в Слободском районе зафиксировано попадание вражеских БпЛА, а в Салтовском – вспыхнул частный дом.

По состоянию на 22:44 известно о 4 пострадавших в городе.