В Житомирской области похоронили мужчину, который, вероятно, принес взрывчатку в Ровенский ТЦК

В Ровенском ТЦК 1 февраля произошел взрыв. 6 февраля в Житомирской области похоронили 21-летнего мужчину, который, по версии следствия, принес взрывчатку в здание.

Тогда в результате теракта в Ровно ранения получили 8 военнослужащих. Однако, родственники погибшего говорят, что конфликтов с ТЦК у него не было, передает 24 Канал со ссылкой на "Общественное Житомир".

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Что известно о погибшем

Отчим погибшего говорит, что мужчина умер в день взрыва в Ровенской областной больнице в результате травматического шока и ампутации ног, которая привела к повреждению сосудов и потере крови.

На похороны мужчины пришли родственники и односельчане. Они рассказывают, что он встречался с девушкой и не имел конфликтов с ТЦК.

Ребенок просто жил своей жизнью... Почему так случилось? Возможно, искал какие-то возможности для подработки. В последнее время он не работал, искал подработку, проживал в Чернигове. Ребенок был настолько добрым и искренним, это просто не укладывается в голове как такое вообще могло быть,

– добавляет отчим.

Пресс-секретарь управления СБУ в Ровенской области Анна Свинцицкая-Савчук говорит, что статуса подозреваемого у погибшего нет и не будет, а само производство в отношении него закроют из-за гибели.

Ранее в СБУ сообщили, что погибшего завербовали российские спецслужбы через телеграмм-каналы. Они умышленно дистанционно активировали взрывчатку в его рюкзаке в момент, когда он пришел к зданию Ровенского ТЦК. Вероятно, таким образом россияне стремились избавиться от свидетеля теракта.