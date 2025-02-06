Тоді внаслідок теракту у Рівному поранень зазнали 8 військовослужбовців. Однак, родичі загиблого кажуть, що конфліктів з ТЦК у нього не було, передає 24 Канал з посиланням на "Суспільне Житомир".

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Що відомо про загиблого

Вітчим загиблого каже, що чоловік помер у день вибуху у Рівненській обласній лікарні внаслідок травматичного шоку й ампутації ніг, яка призвела до пошкодження судин і втрати крові.

На поховання чоловіка прийшли родичі та односельці. Вони розповідають, що він зустрічався з дівчиною та не мав конфліктів з ТЦК.

Дитина просто жила своїм життям… Чому так трапилося? Можливо, шукав якісь можливості для підробітку. Останнім часом він не працював, шукав підробіток, проживав у Чернігові. Дитина була настільки доброю і щирою, це просто не вкладається в голові як таке взагалі могло бути,

– додає вітчим.

Речниця управління СБУ в Рівненській області Анна Свінціцька-Савчук каже, що статусу підозрюваного у загиблого немає та не буде, а саме провадження щодо нього закриють через загибель.

Раніше в СБУ повідомили, що загиблого завербували російські спецслужби через телеграм-канали. Вони навмисне дистанційно активували вибухівку в його рюкзаку в момент, коли він прийшов до будівлі Рівненського ТЦК. Ймовірно, таким чином росіяни прагнули позбутися свідка теракту.