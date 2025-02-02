Взрыв в Ровненском ТЦК: в каком состоянии пострадавшие

В Ровненском ТЦК 1 февраля прогремел взрыв, в результате которого один человек погиб, а 6 – пострадали. Сейчас в СБУ не комментируют, в каком состоянии находятся пострадавшие.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне.

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Что известно о пострадавших в результате взрыва в ТЦК

Пресс-секретарь Управления СБУ Ровенской области Анна Свинцицкая-Савчук отметила, что пока состояние пострадавших, получивших ранения из-за взрыва в Ровненском ТЦК и СП, не комментируют.

Кроме того, в Ровненском ТЦК также воздержались от комментариев. Пресс-секретарь областного военкомата Татьяна Камеристова отметила, что сейчас продолжаются следственные действия.

Известно, что взрыв в Ровненском ТЦК прогремел 1 февраля около 16:15. На месте происшествия сразу прибыли спасательные службы, представители правоохранительных органов, которые устанавливают обстоятельства инцидента, и представители СБУ.

Что стало причиной взрыва – пока официально не сообщали. После взрыва территорию Ровненского ТЦК оцепили для безопасности.

Как сообщают местные, на место взрыва прибыли три кареты скорой помощи. Взрывной волной были выбиты окна в ТЦК. Другие детали неизвестны.

Следует отметить, что 1 февраля стало известно о еще одном трагическом случае с сотрудниками ТЦК. Так, на Полтавщине мужчина застрелил военнослужащего ТЦК. От полученных ранений мужчина погиб на месте.

Нападавшего уже задержали. Ему сообщили о подозрении в умышленном убийстве. Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.