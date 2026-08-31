Также известно о пострадавших. Об этом сообщили в полиции Ровенской области.

Что известно о погибшем?

47-летний Николай Омельчук погиб 31 августа, около 15:30, в результате взрыва, что произошло на территории отделения полиции №1 в городе Ровно. Погибший более 25 лет проработал взрывотехником.

За время своей карьеры он прошел все этапы профессионального становления – от техника-сапера НДЭКЦ до заместителя начальника управления, а впоследствии – начальника отдела обеспечения взрывобезопасности управления взрывотехнической службы ГУНП в Ровенской области.

На протяжении многих лет он выполнял самые сложные и опасные задачи по обнаружению и обезвреживанию взрывоопасных предметов, рискуя собственной жизнью ради безопасности других. Так, в составе сводного отряда взрывотехников НПУ Николай Омельчук четыре раза проводил разминирование деоккупированных территорий Украины,

– сообщили в полиции.

У мужчины остались жена и трое детей: две дочери – 21 и 17 лет – и 5-летний сын. Полицейские выразили искренние соболезнования родным и близким Николая.

Также они отметили профессионализм, мужество, выдержку и безграничную преданность службе, благодаря которым правоохранителя уважали его коллеги.

Гибель Николая – невосполнимая утрата для Национальной полиции Украины, для сослуживцев, друзей и родных. Светлая память о Николае Омельчуке навсегда останется в наших сердцах,

– подчеркнули правоохранители.

В полиции также рассказали, что взрыв прогремел при исполнении служебных обязанностей работниками взрывотехнической службы. Государственное бюро расследований начало досудебное расследование по статье о небрежном хранении огнестрельного оружия или боеприпасов. Правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины взрыва.