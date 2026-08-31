В полиции Ровенской области рассказали об обстоятельствах инцидента.

Что известно о взрыве в полиции Ровно

Инцидент произошел около 15:30 на территории внутреннего двора отделения полиции №1 в Ровно.

Взрыв прогремел во время выполнения служебных обязанностей сотрудниками взрывотехнической службы.

В результате детонации один специалист УВТС погиб, еще три полицейских этого же подразделения получили травмы,

– говорится в заявлении.

По факту этого происшествия Государственное бюро расследований начало досудебное расследование по статье о небрежном хранении огнестрельного оружия или боеприпасов.

В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины взрыва.

Напомним, что погибшим взрывотехником был 47-летний подполковник Николай Омельчук.

Он более 25 лет своей жизни посвятил служению Украине, защите людей и чрезвычайно опасному делу взрывотехника.

За время своей карьеры он прошел все ступени профессионального становления – от техника-сапера НДЭКЦ до заместителя начальника управления – начальника отдела обеспечения взрывобезопасности управления взрывотехнической службы ГУНП в Ровенской области.

На протяжении многих лет он выполнял самые сложные и опасные задачи по обнаружению и обезвреживанию взрывоопасных предметов, рискуя собственной жизнью ради безопасности других.

Так, в составе сводного отряда взрывотехников НПУ Николай Омельчук четыре раза проводил разминирование деоккупированных территорий Украины.

У полицейского остались жена, две дочери – 21 и 17 лет, а также 5-летний сын.