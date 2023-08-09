Громкий взрыв на заводе в Сергиевом Посаде: показываем на карте, где расположен город
Вблизи Москвы произошел сильный взрыв днем 9 августа. Предварительно, инцидент произошел на Загорском оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде.
В результате взрыва уже есть много пострадавших. 24 Канал подробнее покажет и расскажет, где расположен Сергиев Посад и завод, на котором произошел инцидент.
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Где расположено место взрыва в России
Сергиев Посад – город, расположенный в Московской области. Он расположен в 75 километрах от Москвы и в 200 километрах от Ярославля. Расстояние от МКАД – 52 километра.
Загорский оптико-механический завод – российское предприятие, занимающееся разработкой и производством оптико-механических и оптико-электронных устройств. В 2014 году на предприятии открыто новое направление деятельности – разработка и производство радиометрических приборов контроля и газоанализа.
Сергиев Посад на карте
Загорский оптико-механический завод на карте
Что известно о мощном взрыве под Москвой
- Взрыв произошел 9 августа. По данным местных пабликов, инцидент произошел на Загорском оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде.
- В соседних домах выбило окна. Причины взрыва пока не известны.
- Впоследствии стало известно, что в Сергиевом Посаде объявлена эвакуация.
- РосСМИ сообщают, что на место взрыва на заводе выехал губернатор Подмосковья. Пострадали не менее 18 человек.
- По официальной версии, взрыв в Подмосковье произошел из-за "человеческого фактора". Предварительно количество пострадавших возросло до 25.
- Между тем, местные паблики делятся кадрами снаряда, который нашли на территории завода.