Пропавших без вести искать бесполезно: детали о разрушениях и раненых в Сергиевом Посаде

В России в городе Сергиев Посад 9 августа произошел мощный взрыв на "Загорском оптико-механическом заводе". На месте разрушены 4 здания, а возле завода собираются люди, которые до сих пор не могут найти своих родных.

Об этом 24 Каналу рассказал российский журналист и оппозиционер Александр Невзоров. Он опроверг предварительную версию российской пропаганды, что взрыв произошел на складе с пиротехникой.

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Ищут пропавших

По словам Невзорова, по состоянию на вечер 9 августа известно о 45 тяжело раненых и 110 травмированных лицах. 4 здания, которые являлись частью завода, полностью разрушены. На месте инцидента собираются родственники, вероятно, работников, которые не могут связаться с ними, найти в больницах и среди травмированных или пропавших.

"Судя по видео тех разрушений – 4 дома фактически снесены к фундаменту, фрагменты пропавших без вести людей искать нет смысла", – сказал оппозиционер.

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Отметим, россияне на вечер сообщали о 56 пострадавших, по меньшей мере 6 находились в реанимации с ожогами и черепно-мозговыми травмами. Одна женщина скончалась в больнице. У других – осколочные поражения средней тяжести. На месте работали соответствующие службы, поскольку под завалами построек могли находиться еще люди.

Российская пропаганда

Предварительно представители так называемых местных властей сообщали, что взрыв произошел "из-за человеческого фактора" на складе пиротехники компании "Пиро-Рос". Она вроде бы арендовала помещение вблизи завода. Однако журналисты провели расследование и отметили, что взрыв произошел непосредственно на предприятии.

Сразу было ясно, что это не пиротехника. Любая пиротехника создает многоэтажную взрывную конструкцию и цепную детонацию. Это все ложь, на которую пошла российская пропаганда. Они не могут принять то, что хорошо охраняемое военное предприятие может быть вот так уничтожено,

– отметил Александр Невзоров.

Добавим, "Загорский оптико-механический завод" входит в холдинг "Швабе" госкорпорации "Ростех". Там производили оптические прицелы, тепловизоры и головки самонаведения ракет, бинокли, приборы ночного видения.

По данным СМИ, завод до сих пор поставляет оптику российским силовикам. А с 2019 года участвует в разработке российского стратегического бомбардировщика-ракетоносца нового поколения "Посланник".

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