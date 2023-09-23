В Севастополе – снова "жарко": сообщают о попадании в самый важный для оккупантов завод

В Севастополе 23 сентября снова прогремел взрыв. Местные жители заметили, что взрыв прогремел в районе Троицкой балки.

"Хлопок" продолжает посещать российских оккупантов и показывать, что их время во временно оккупированном Крыму подходит к концу. Каждый новый день приближает полуостров к освобождению.

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Детали о "хлопке" в Крыму

Взрывы 23 сентября прогремели вблизи улицы Генерала Жидилова. Сообщается о прилете в район 13-го судоремонтного завода Черноморского флота России. Там ремонтируют корабли военно-морского флота России. Однако для чего место ремонта, если кораблей не будет.

Какое будущее ждет Черноморский флот

Алексей Данилов рассказал, какое будущее ждет Черноморский флот, регулярно посещающий "хлопок". Секретарь СНБО отметил, что у него есть только два варианта – добровольная или принудительная самоликвидация. Первый вариант – добровольное затопление судов. Это поможет сберечь целостность имущественного и хозяйственного комплекса Севастополя.

В другом варианте – Черноморский флот России будет нарезаться по принципу салями: процесс болезненный, но ВСУ наносят высокоточные удары исключительно по объектам военной инфраструктуры.

– подчеркнул Данилов.

Что ж, у российских оккупантов есть выбор. А Крым был, есть и будет Украина.