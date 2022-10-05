В Севастополь завезли "хлопок": взрывы слышали и в Херсоне

Каждый день оккупанты убеждаются, что им не избежать наказания. Так, в Севастополе и Херсоне 5 октября слышали взрывы. Так сказать, "Бавовнятко" решило немного поиграть с врагами.

ВСУ продолжают успешное контрнаступление, ежедневно увольняя все больше населенных пунктов. Вскоре оккупантов не будет не только в Херсонской области, но и во временно оккупированном Крыму. По крайней мере, об этом свидетельствует "хлопок", который туда регулярно подвозят.

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"Хлопок" подвезли в Севастополь

В Севастополе с утра было не очень спокойно. Хотя потому, что в городе раздались взрывы. На фото, выложенном в сети в 10:34, можно увидеть, как в небо вздымается дым.



Утром 5 октября в Севастополе раздавались взрывы / Фото с телеграмма "Оперативный ВСУ"

В то же время о взрывах в Херсоне сообщили корреспонденты "Общественного" . Это сейчас вся информация, которой мы обладаем.

Взрывы в Херсоне не утихают

Только за минувшие сутки поступало несколько сообщений о "хлопке" в городе. Так, после обеда 4 октября в телеграмм-каналах начали распространяться сообщения о взрывах . Их местные жители насчитали по меньшей мере 5. В одном из сообщений говорилось о попадании в Антоновский мост.

Пропагандистские СМИ на взрывы отреагировали в привычной для них манере. Они убеждали местное население, что это просто эффективно работающая система ПВО.

Около 16.54 в телеграмм-канале "Оперативный ВСУ" написали, что в городе прозвучала серия взрывов близ Антоновского моста. Более того, они повторились еще и в 17:20.

Более того, они повторились еще и в 17:20. На этом взрывы в Херсоне не прекратились. Еще два подвоза "хлопка" зафиксировали ориентировочно в 18:34. По словам местных, раздавались взрывы снова неподалеку от Антоновского моста.

Через минут 20 поступило сообщение о частичном исчезновении света в Херсоне. Это могло быть связано именно с взрывами.

Нацгвардейцы уничтожили огромный состав врага

Взрывы происходят не только у Антоновского моста. Вот, например, в Харьковской области защитникам Украины удалось уничтожить еще склад боеприпасов . За него взялись нацгвардейцы.

Выполнить свою работу смогли воины 5-й Слобожанской бригады Национальной гвардии Украины. Они эффективно ликвидировали вражеский состав. Теперь у захватчиков еще на одну локацию, где они хранили оснащение, стало меньше.

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