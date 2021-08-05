Взрыв на шахте в Донецкой области: в больнице умер третий горняк
5 августа 2021 , 00:51Читати новину українською
Источник:Михаил Волынец в фейсбуке
На шахте в Удачном Донецкой области утром 31 июля прогремел взрыв. Через 4 дня после трагедии в больнице скончался горняк – он стал уже третьей жертвой.
О смерти шахтера рассказал председатель профсоюза горняков. Это случилось 4 июля 2021.
Важно В Донецкой области произошел взрыв на шахте: много горняков пострадали
После взрыва горняк находился в ожоговом отделении Краматорськой больницы №3. Там он от полученных травм и умер.
Слова излишни. Недооцененный государством шахтерский труд остается одним из самых опасных. Помянем наших собратьев,
– написал Михаил Волынец.
Что известно о взрыве на шахте
- Трагедия случилась 31 июля на шахтоуправлении "Покровское" в поселке Удачном, что в Покровском районе Донецкой области.
- Сразу же в результате взрыва погиб один из горняков. Еще 9 шахтеров с ожогами и травмами разной степени были доставлены в больницы.
- Через 3 дня после трагедии стало известно о смерти в больнице одного из пострадавших.