Про смерть шахтаря розповів голова профспілки гірників. Це трапилося 4 липня 2021 року.

Важливо У Донецькій області стався вибух на шахті: багато гірників постраждали

Після вибуху гірник перебував в опіковому відділенні Краматорської лікарні №3. Там він від отриманих травм і помер.

Слова зайві. Недооцінена державою шахтарська праця залишається однією з найнебезпечніших. Пом'янемо наших побратимів,

– написав Михайло Волинець.

Що відомо про вибух на шахті