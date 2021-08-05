Взрыв на шахте "Покровское" : число жертв возросло
Источник:фейсбук Михаила Волынца
В ожоговом отделении больницы Краматорска умерли еще 2 горняка, пострадавших в результате взрыва на шахте "Покровское". Теперь общее число жертв составляет 5 человек.
Об этом рассказал председатель профсоюза горняков. По его словам, еще 5 человек сейчас находятся на лечении в медучреждениях Покровска и Краматорска.
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Что известно о взрыве
Трагедия случилась 31 июля в поселке Удачное Покровского района Донецкой области. В тот момент под землей находились 10 шахтеров.
В результате взрыва сразу погиб один из горняков. Впоследствии стало известно о еще 2 жертвах. Других шахтеров с ожогами и травмами различной степени доставили в больницы.
Уже 5 жизней унесла эта страшная трагедия. 5 семей потеряли своих сыновей, мужей, братьев. Светлая память ребятам. Сил все это пережить их семьям,
– заявил Волынец.
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