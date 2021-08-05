Про це розповів голова профспілки гірників. За його словами, ще 5 людей наразі перебувають на лікуванні у медзакладах Покровська і Краматорська.

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Що відомо про вибух

Трагедія трапилася 31 липня у селищі Удачне Покровського району Донецької області. У той момент під землею перебували 10 шахтарів.

Внаслідок вибуху одразу загинув один з гірників. Згодом стало відомо про ще 2 жертв. Інших шахтарів з опіками й травмами різного ступеню доставили в лікарні.

Уже 5 життів забрала ця страшна трагедія. 5 родин втратили своїх синів, чоловіків, братів. Світла пам'ять хлопцям. Сил все це пережити їхнім родинам,

– заявив Волинець.

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