В Болгарии второй раз взорвался склад с оружием бизнесмена, который с 2014 снабжает ее Украине

В Болгарии вблизи города Карнобат взорвался склад с оружием компании бизнесмена Эмилиана Гебрева, который с 2014 года поставляет оружие в Украину.

Местные жители слышали несколько очень сильных взрывов, раздавшихся около 1 ночи 25 июня. Эту информацию подтвердили в областном управлении МВД в Бургасе.

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На складе не было ни одной продукции, которая могла загореться "сама по себе"

После взрывов на складе боеприпасов вспыхнул пожар. Гебрев сказал, что причины взрыва "непонятны", потому что на сгоревшем складе не было ни одной продукции, которая могла бы загореться сама по себе.

Я не могу сказать, какие причины,

– сказал он.

К счастью, пострадавших нет.

Это не первый взрыв на его складах

В конце июля 2022 года на одном из складов Гебрева произошел взрыв. Тогда Гебрев заявил, что, скорее всего, это был умышленный поджог. Расследование продолжается. По состоянию на данный момент нет информации от прокуратуры относительно версии об этих взрывах.

К слову, в 2014 году на одном из его складов боеприпасов в Чехии произошел взрыв. Официально чешские власти считают причастными к взрыву двух граждан России – Александра Петрова и Руслана Боширова. По версии следствия они представились потенциальными покупателями и попросили доступ к закрытому участку склада на период с 13 по 17 октября 2014 года. А взрыв произошел 16 октября.

28 апреля Эмилиан Гебрев после ужина с партнерами почувствовал себя плохо и впал в кому, из которого вышел всего за месяц. 1 мая было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. 4 мая его сын был также госпитализирован с похожими симптомами. 28 мая была предпринята еще одна неудачная попытка отравить Гебрева. Вероятно, Гебрев был отравлен веществом, похожим на "Новичок". Болгария обвиняет в покушении троих россиян.