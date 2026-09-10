Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

Что установило следствие?

Руководителю одного из подразделений Службы безопасности Украины официально объявили подозрение в умышленном неисполнении служебных обязанностей в условиях военного положения. Следователи установили, что чиновник допустил хранение боеприпасов в ненадлежащих условиях в селе Мила Бучанского района. Именно это помещение 28 августа 2026 года подверглось атаке российских беспилотников, что привело к мощной вторичной детонации и пожару.

По данным прокуратуры, взрывоопасные предметы хранились в помещении бывшего овощехранилища, которое изначально не имело необходимого паспорта и не соответствовало требованиям безопасности. Кроме того, склад располагался менее чем в 100 метрах от жилой застройки, а требования относительно предельного количества боеприпасов и их рассредоточения должностное лицо не соблюдало.

В результате вражеской атаки и последующей детонации снарядов погибли 35 человек, еще один человек считается пропавшим без вести. Также ранения получили 21 человек, среди которых двое детей, полицейские и спасатели. Взрывная волна и пожар уничтожили и повредили расположенный поблизости пансионат для пожилых людей, 14 многоквартирных и 191 частный дом, а также 24 автомобиля.

В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения, а в рамках уголовного производства назначены судебные взрывотехнические и пожарно-технические экспертизы. Досудебное расследование продолжается, следователи проверяют состояние противовоздушного прикрытия объекта и устанавливают других лиц, чьи решения или бездействие могли повлиять на масштабы трагедии.

Напомним, в Дмитровке Киевской области 31 августа простились с главой общины Тарасом Дидичем, погибшим во время российского удара по складам в селе Мила. Чиновник приехал на место атаки, чтобы помочь людям и лично руководил работами, однако получил смертельное осколочное ранение.

Провести Дидича в последний путь пришли около 100 человек, похоронили его на местном кладбище. Он более 30 лет жил и работал в Дмитровской общине, где занимался ее развитием и привлечением инвестиций.