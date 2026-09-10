Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Що встановило слідство?

Керівнику одного з підрозділів Служби безпеки України офіційно оголосили підозру в умисному невиконанні службових обов'язків в умовах воєнного стану. Слідчі встановили, що посадовець допустив розміщення боєприпасів у неналежних умовах у селі Мила Бучанського району. Саме це приміщення 28 серпня 2026 року атакували російські безпілотники, спричинивши потужну вторинну детонацію та пожежу.

За даними прокуратури, вибухонебезпечні предмети зберігали у приміщенні колишнього овочесховища, яке від початку не мало необхідного паспорта та не відповідало безпековим вимогам. Крім того, склад розміщувався менш ніж за 100 метрів від житлової забудови, а вимог щодо граничної кількості боєприпасів та їхнього розосередження посадовець не дотримався.

Унаслідок ворожої атаки та подальшої детонації снарядів загинули 35 людей, ще одна особа вважається зниклою безвісти. Також поранення отримали 21 людина, серед яких двоє дітей, поліцейські та рятувальники. Вибухова хвиля й пожежа знищили та пошкодили розташований поруч пансіонат для людей похилого віку, 14 багатоквартирних і 191 приватний будинок, а також 24 автомобілі.

Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід, а в межах кримінального провадження призначено судові вибухотехнічні та пожежно-технічні експертизи. Досудове розслідування триває, слідчі перевіряють стан протиповітряного прикриття об'єкта та встановлюють інших осіб, чиї рішення чи бездіяльність могли вплинути на масштаби трагедії.

Нагадаємо, у Дмитрівці Київської області 31 серпня попрощалися з головою громади Тарасом Дідичем, який загинув під час російського удару по складах у селі Мила. Посадовець приїхав на місце атаки, щоб допомогти людям і особисто керував роботами, однак отримав смертельне осколкове поранення.

Провести Дідича в останню путь прийшли близько 100 людей, поховали його на місцевому кладовищі. Він понад 30 років жив і працював у Дмитрівській громаді, де займався її розвитком та залученням інвестицій.