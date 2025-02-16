Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на местные паблики в социальных сетях.

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Что известно о взрывной ночи в Смоленске

Местные паблики пишут, что в Смоленске в промежуток между 02:10 и 03:30 могло быть попадание в автоагрегатный завод ООО "ПОЛИМИКС". На месте возник пожар, который, по утверждению очевидцев, якобы быстро потушили.



Последствия атаки Смоленска в ночь на 16 февраля / Фото российских СМИ

На кадрах, которые распространяют в сети, можно услышать звук беспилотника, который зафиксировали жители Смоленска. На самом месте происшествия образовалось огромное облако густого серого дыма.



Дым в районе автоагрегатного завода в Смоленске / Фото российских СМИ

Из открытых источников известно, что ООО "ПОЛИМИКС" располагает мощной производственной базой: механосборочное, заготовительное, термическое, инструментальное и литейное производства. Также "ПОЛИМИКС" выполняет услуги по металлообработке.

Что слышали жители Смоленска ночью 16 февраля: смотрите видео

Известно, что в целом ночью в Смоленске жители слышали по меньшей мере один взрыв.