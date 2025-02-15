Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрея Коваленко.

Обратите внимание Россию массированно атаковали дроны: что известно

Атака на НПЗ в Волгограде 15 февраля

Коваленко отметил, что в Волгограде была атака неизвестных дронов. Среди целей – нефтеперерабатывающий завод. Работала российская "Пе-Ве-О" и РЭБ.

Напомню, что НПЗ Волгограда – это важная цель, потому что он в десятке нефтеперерабатывающих заводов России. Это уже не первая атака, россияне пытаются изо всех сил его защищать,

– подчеркнул руководитель ЦПД.

Кстати, ранее, после атаки дронов 31 января, Коваленко рассказывал, что проектная мощность переработки Волгоградского НПЗ достигает около 14 миллионов тонн нефти в год. Это делает его шестым по величине нефтеперерабатывающим заводом в России.

Руководитель ЦПД отметил, важно, чтобы Волгоградский НПЗ прекратил производить бензин, дизель, авиационное топливо и обеспечивать оккупационную армию.