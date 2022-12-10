В Сумской области разорвалась ракета С-300: повреждены 20 домов, пожарная, банк и многие магазины
Источник:Дмитрий Живицкий
Оккупанты продолжают терроризировать мирное население Украины. Поздним вечером 9 декабря враг атаковал Сумскую область ракетами типа С-300. Российский снаряд наделал немало бед.
Как отметил глава ОВА Дмитрий Живицкий, российские военные ракетами типа С-300 атаковали Сумскую область около 21:00 9 декабря. Рассказываем о последствиях очередного обстрела врагом мирных украинцев.
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Ракета взорвалась в центре
Известно, что вражеский снаряд разорвался в центре населенного пункта в Великописаревской общине. Как отметил Живицкий, в результате этого повреждения получили:
- 20 частных домов,
- многоквартирный дом,
- помещение пожарной части,
- помещение исполнительной службы,
- отделение банка,
- 5 магазинов,
- автомобили.
Обломок российской ракеты, которой атаковали Сумскую область / Фото из телеграма Живицкого
Ночью россияне атаковали дронами-камикадзе
Неспокойной была эта ночь для жителей Юга Украины. Его российские военные атаковали рядом дронов-камикадзе. Это еще раз демонстрирует тот факт, что "Шахиды" у врага есть. Более того, они не настолько сильно боятся холода, как предполагалось ранее.
В результате этой атаки тысячи абонентов остались без электроэнергии. Произошло это из-за того, что враг попал в объект энергетической инфраструктуры. К счастью, обошлось без пострадавших.
Отметим, что атака "Шахидами" стала причиной отключения всех потребителей от электроэнергии в Одесской области. Исключение – объекты критической инфраструктуры. Также без света осталась часть Херсонской области:
- центр областного центра;
- Шуменский микрорайон;
- поселок Степановка.
Впоследствии в Воздушных силах ВСУ рассказали, что всего оккупанты выпустили 15 дронов-камикадзе. 10 таких "Шахидов" удалось уничтожить: 4 – над Херсонской областью, 4 – над Николаевской областью, 2 – над Одесской областью.
Напоминаем, что ни в коем случае не следует сообщать информацию о местах, в которые попал враг. Помните, что соответствующие данные позволят ему скорректировать огонь или же осуществить добивание. Это также подчеркнула Наталья Гуменюк.
Напоследок добавим, что ни в коем случае не следует игнорировать сигналы о воздушной тревоге. Сирены могут раздаваться не только из-за ракетных обстрелов, но и предупреждать о возможной атаке дронами. Последние тоже наносят немало разрушений и уносят человеческие жизни. Поэтому не пренебрегайте своей жизнью и не рискуйте.