В Сумской области разорвалась ракета С-300: повреждены 20 домов, пожарная, банк и многие магазины

Оккупанты продолжают терроризировать мирное население Украины. Поздним вечером 9 декабря враг атаковал Сумскую область ракетами типа С-300. Российский снаряд наделал немало бед.

Как отметил глава ОВА Дмитрий Живицкий, российские военные ракетами типа С-300 атаковали Сумскую область около 21:00 9 декабря. Рассказываем о последствиях очередного обстрела врагом мирных украинцев.

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Ракета взорвалась в центре

Известно, что вражеский снаряд разорвался в центре населенного пункта в Великописаревской общине. Как отметил Живицкий, в результате этого повреждения получили:

20 частных домов,

многоквартирный дом,

помещение пожарной части,

помещение исполнительной службы,

отделение банка,

5 магазинов,

автомобили.



Обломок российской ракеты, которой атаковали Сумскую область / Фото из телеграма Живицкого

Ночью россияне атаковали дронами-камикадзе

Неспокойной была эта ночь для жителей Юга Украины. Его российские военные атаковали рядом дронов-камикадзе. Это еще раз демонстрирует тот факт, что "Шахиды" у врага есть. Более того, они не настолько сильно боятся холода, как предполагалось ранее.

В результате этой атаки тысячи абонентов остались без электроэнергии. Произошло это из-за того, что враг попал в объект энергетической инфраструктуры. К счастью, обошлось без пострадавших.

Отметим, что атака "Шахидами" стала причиной отключения всех потребителей от электроэнергии в Одесской области. Исключение – объекты критической инфраструктуры. Также без света осталась часть Херсонской области:

центр областного центра;

Шуменский микрорайон;

поселок Степановка.

Впоследствии в Воздушных силах ВСУ рассказали, что всего оккупанты выпустили 15 дронов-камикадзе. 10 таких "Шахидов" удалось уничтожить: 4 – над Херсонской областью, 4 – над Николаевской областью, 2 – над Одесской областью.

Напоминаем, что ни в коем случае не следует сообщать информацию о местах, в которые попал враг. Помните, что соответствующие данные позволят ему скорректировать огонь или же осуществить добивание. Это также подчеркнула Наталья Гуменюк.

Напоследок добавим, что ни в коем случае не следует игнорировать сигналы о воздушной тревоге. Сирены могут раздаваться не только из-за ракетных обстрелов, но и предупреждать о возможной атаке дронами. Последние тоже наносят немало разрушений и уносят человеческие жизни. Поэтому не пренебрегайте своей жизнью и не рискуйте.