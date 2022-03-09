Взрыв на территории посольства Беларуси в Риме: появилось видео с камер наблюдения

Неизвестные взорвали петарды на территории посольства Беларуси в Риме. Стражи порядка считают, что это может быть демонстративный акт, связанный с войной в Украине.

Инцидент произошел на территории белорусского посольства в Италии ночью 8 марта. Пострадавших нет.

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В результате взрыва разбиты стекла и повреждены объекты во дворе.

На видео с камер наблюдения видно, как два человека подошли к посольству Беларуси в Риме и бросили за забор две петарды. После этого неизвестные скрылись.

Взрыв на территории посольства Беларуси в Риме: видео с камер наблюдения

Добавим, что в Генштабе ВСУ убеждены, что опосредованно Беларусь уже участвует в войне против Украины, ведь именно с ее территории оккупанты наносят авиаудары по нашим городам и селам.

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