Взрыв на территории посольства Беларуси в Риме: появилось видео с камер наблюдения
Источник:телеграм-канал Mash
Неизвестные взорвали петарды на территории посольства Беларуси в Риме. Стражи порядка считают, что это может быть демонстративный акт, связанный с войной в Украине.
Инцидент произошел на территории белорусского посольства в Италии ночью 8 марта. Пострадавших нет.
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В результате взрыва разбиты стекла и повреждены объекты во дворе.
На видео с камер наблюдения видно, как два человека подошли к посольству Беларуси в Риме и бросили за забор две петарды. После этого неизвестные скрылись.
Взрыв на территории посольства Беларуси в Риме: видео с камер наблюдения
Добавим, что в Генштабе ВСУ убеждены, что опосредованно Беларусь уже участвует в войне против Украины, ведь именно с ее территории оккупанты наносят авиаудары по нашим городам и селам.
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