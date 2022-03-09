Інцидент стався на території білоруського посольства в Італії вночі 8 березня. Постраждалих немає.

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Внаслідок вибуху розбито скло та пошкоджено об'єкти у дворі.

На відео з камер спостереження, видно, як двоє людей підійшли до посольства Білорусі в Римі та кинули за паркан дві петарди. Після цього невідомі втекли.

Вибух на території посольства Білорусі в Римі: відео з камер спостереження



Додамо, що у Генштабі ЗСУ переконані, що опосередковано Білорусь уже бере участь у війні проти України, адже саме з її території окупанти завдають авіаударів по наших містах і селах.

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