Об этом заявил государственный секретарь по вопросам публичной дипломатии и связей с общественностью Венгрии Золтан Ковач, передает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе. Он отметил, что его страна будет поддерживать наше государство невоенной помощью.

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Венгрия не будет предоставлять оружие Украине

Комментируя вопрос об атаке на Трипольскую ТЭС, Золтан Ковач отметил, что Будапешт не планирует поставлять вооружение для украинской армии.

Это политическая позиция с первого дня войны, что Венгрия не собирается участвовать (в войне – 24 Канал),

– сказал представитель венгерского правительства.

Золтан Ковач признает, что Украина имеет право на защиту согласно уставу ООН, однако это не изменит позицию Будапешта. Он напомнил, что Венгрия предоставляет гуманитарную помощь для украинцев.

Во время ночной атаки оккупанты разрушили Трипольскую ТЭС