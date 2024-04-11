Про це заявив державний секретар з питань публічної дипломатії та зв'язків з громадськістю Угорщини Золтан Ковач, передає кореспондентка 24 Каналу у Брюсселі. Він зазначив, що його країна підтримуватиме нашу державу невійськовою допомогою.
До теми А казали, що Трипільська ТЕС на 100% захищена: енергетики пояснили, чому руйнування такі великі
Угорщина не надаватиме зброю Україні
Коментуючи питання про атаку на Трипільську ТЕС, Золтан Ковач зазначив, що Будапешт не планує постачати озброєння для української армії.
Це політична позиція з першого дня війни, що Угорщина не збирається брати участь (у війні – 24 Канал),
– сказав представник угорського уряду.
Золтан Ковач визнає, що Україна має право на захист згідно зі статутом ООН, однак це не змінить позицію Будапешту. Він нагадав, що Угорщина надає гуманітарну допомогу для українців.
Під час нічної атаки окупанти зруйнували Трипільську ТЕС
- Голова наглядової ради "Центренерго" Андрій Гота вранці 11 квітня повідомив, що внаслідок нічної атаки російські загарбники повністю зруйнували Трипільську ТЕС. Унаслідок обстрілу почалася масштабна пожежа в турбінному цеху.
- На щастя, всі працівники ТЕС залишилися живими. Однак попри це, жителі Київської області не залишилися без світла, а тих абонентів, які мали відключення, енергетики зуміли повернути світло в їхні домівки.
- Голова Офісу Президента Андрій Єрмак наголосив, що обстріли ТЕС – це війна проти мирних українців. Він закликав західний світ відреагувати на це.
- Після атаки по Трипільській ТЕС деякі ЗМІ пригадали заяву "Центренерго" у серпні 2023 року про те, що станція повністю захищена. Однак голова Державної інспекції енергетичного нагляду України Руслан Слободян наголосив, що окупанти влучили ракетами у машинний зал, над яким "побудувати саркофаг практично неможливо".
- Варто зазначити, що Трипільська ТЕС була однією з найпотужніших у Київській області та найбільшою в Україні. Як вплине руйнування ТЕС на ситуацію зі світлом в Україні – читайте у матеріалі.