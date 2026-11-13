Уничтожен офицер, причастный к террору Украины, а НПЗ взрываются: Россию накрыла волна мощных ударов

В новом аналитическом обзоре пресс-секретарь Украинской Добровольческой Армии Сергей Братчук объясняет изменение тактики Сил обороны в отношении уничтожения российской логистики. Украина фактически взяла на себя ответственность за закрытие Балтийского моря для российского военного и теневого флота, поскольку НАТО не может сделать это военным путем.

Россия все чаще теряет важные военные и стратегические объекты вдали от линии фронта. Украинские беспилотники добираются до крупнейших нефтеперерабатывающих заводов, военных кораблей и авиации, вынуждая оккупантов усиливать защиту даже отдаленных регионов.

Между тем в Санкт-Петербурге взорвали автомобиль высокопоставленного офицера 6-й армии ВВС и ПВО России, который мог быть причастен к планированию ракетных ударов по Украине, в частности по детской больнице "Охматдит". О том, какие потери несет Россия, в интервью для 24 Канала рассказал пресс-секретарь Украинской добровольческой армии Сергей Братчук.

Новая география поражений: от Омска до Дальнего Востока

Последние атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы демонстрируют существенное расширение технологических возможностей Сил обороны. Повреждение Омского НПЗ, который находится в 3000 километрах от украинской границы и производит каждый шестой литр российского топлива, доказывает, что понятия "безопасного тыла" для оккупантов больше не существует.

Россияне уже осознают эту новую реальность: в настоящее время фиксируется набор личного состава для мобильных огневых групп даже на незаконно удерживаемом острове Сахалин и на Камчатке. Враг готовится к тому, что украинские беспилотники способны достичь любой военной или экономической цели на территории России.

За последние недели были поражены как минимум девять российских НПЗ, в том числе пять крупнейших. Однако главное изменение заключается не только в количестве, но и в методологии атак.

Ранее украинские дроны нацеливались преимущественно на оборудование первичной переработки нефти. Теперь стратегия скорректирована: атаки длятся часами, а их целью является уничтожение всего комплекса, включая резервуары, хранилища и сопутствующую инфраструктуру. Это значительно повышает эффективность ударов, создавая реальный дефицит топлива в российских регионах и лишая врага ресурсов для ведения войны.

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Черноморско-балтийская ось: нейтрализация флота России

Отдельным стратегическим направлением стала Балтика. Поскольку 60% российского теневого нефтяного флота проходит именно через Балтийское море, а Североатлантический альянс не может заблокировать его военным путем, Силы обороны Украины начали систематически отрабатывать этот регион.

Поражение малого ракетного корабля класса "Буян-М" ("Наро-Фоминск") в Финском заливе, который является носителем ракет "Калибр" и "Оникс", свидетельствует о превентивном уничтожении ракетоносцев. Враг мог перебросить этот корабль по внутренним водным путям в Каспийское или Черное море для обстрелов Украины.

Кроме того,удары по портовому комплексу Усть-Лугаи уничтожение авиации (вертолетов Ка-52, Ми-8 и самолета МиГ-31) в Санкт-Петербурге вынуждают Россию распылять свои системы ПВО. Теперь оккупантам приходится защищать не только Москву или Белгород, но и Ленинградскую область, что создает дополнительную нагрузку на их военно-промышленный комплекс.

Ликвидация командования и смена риторики пропагандистов

Параллельно с ударами по инфраструктуре продолжается целенаправленная охота на российских военных преступников. Уничтожение высокопоставленных чиновников шестой армии ВВС и ПВО России (вероятно, Андрея Ходыкина или Дмитрия Лободина), которые были непосредственно причастны к планированию ракетных ударов по украинским городам, в частности по детской больнице "Охматдет", демонстрирует неизбежность наказания для российского командования.

Кстати 12 ноября в Санкт-Петербурге взорвали автомобилья офицера 6-й армии ВВС и ПВО России. По предварительным данным, погибшим мог быть полковник и главный штурман соединения Дмитрий Лободин, который участвовал во вторжении в Украину. Также рассматривалась версия о гибели заместителя командующего армией Андрея Ходыкина.

По данным российских СМИ, взрывчатку закрепили под днищем внедорожника и дистанционно взорвали. В подготовке покушения подозревают 31-летнего мужчину, который, по версии следствия, устроился в магазин недалеко от дома военного, чтобы следить за его передвижениями. После установки взрывчатки он уехал в аэропорт и покинул Россию.

Эти системные потери в логистике, технике и командном составе уже сказываются на настроениях внутри России. Известные российские пропагандисты начинают открыто признавать невозможность достижения заявленных целей, в частности захвата Одессы, и констатируют истощение оккупационной армии.

Огромные потери живой силы вынуждают врага отказываться от масштабных наступательных действий на многих участках фронта, что является прямым следствием технологической и асимметричной войны, которую успешно ведут Силы обороны Украины.