Российская ПВО снова отличилась: в райсовете Бердянска уточнили детали ночного удара по городу

В ночь с 29 на 30 ноября во временно оккупированном Бердянске прогремел взрыв. Вследствие чего в некоторых районах города пропала электроэнергия, также возникли перебои с доступом к интернету.

Некоторые из местных сообщали, что пожар вспыхнул в районе трансформаторной подстанции. Что же произошло в городе 24 Каналу рассказал заместитель председателя Британского районного совета Виктор Дудукалов.

Подробнее В оккупированном Бердянске прогремел взрыв, начались перебои со светом и интернетом, – ГВА

Российская ПВО не защищает местных

"Известно: кое-что летело в Бердянск, несло украинскую национальную идею. Вероятно, прилетело по заводской инфраструктуре, где оккупанты любят устраивать ремонтные базы или хранить технику", – сообщил Дудукалов.

Интересно, что россияне уже отчитались, что якобы сбили беспилотник, но по странному стечению обстоятельств произошло это именно над электрической подстанцией. Говорится о подстанции в нижней части города.

Оккупанты самостоятельно сделали хуже для гражданских, о которых они никогда не беспокоились – сбивают прямо над жилыми кварталами украинские беспилотники. Лучше бы они позволяли им свободно долететь до российских позиций,

– заметил заместитель председателя Бердянского районного совета.