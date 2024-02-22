В сети показали фото с места взрыва в Бердянске: поврежден серый джип
Во временно оккупированном Бердянске на Запорожье утром 22 февраля прогремел взрыв. Его слышали местные жители.
В телеграм-каналах города еще тогда написали, что взорвалась машина. На момент инцидента она была в районе стоянки возле торгового центра Амстор (сейчас "Улей") на проспекте Восточный. Взрыв слышали в нескольких микрорайонах вокруг.
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Что известно о взрыве в Бердянске
Местный телеграм-канал "Бердянск Сегодня" через несколько часов после взрыва показал фото с места происшествия. Оказалось, что версии оккупантов оказались ложными.
Взрыв утром – дело рук сопротивления. Фотографии с места происшествия опровергают версию оккупантов.. Судя по фото, автозаправка почти не пострадала. Взрыв произошел без участия горюче-смазочных материалов, и его эпицентр был в совсем другом месте,
– рассказали в телеграм-канале.
Там также показали кадры машины, которую повредил взрыв. К сожалению, по состоянию на 13:40 22 февраля не пишут, кому могла принадлежать машина.
В результате взрыва в Бердянске повреждена машина
В телеграм-канале написали, что:
- целью взрыва таки был большой серый джип;
- взрывчатка была или заложена рядом, или, как утверждают вражеские военные, сброшена с коптера, который могли запустить с пустыря поблизости.
Что известно о взрыве в Бердянске
- Взрыв в Бердянске прогремел ориентировочно в 6:50 22 февраля. Местные телеграм-каналы написали, что слышали его в микрорайонах Колония, 8 Марта и Центр.
- После инцидента оккупационная полиция частично перекрыла движение по Восточному проспекту. Причина взрыва и чья это была машина по состоянию – неизвестно.
- Оккупанты писали о различных версиях инцидента. В частности, сначала писали об аварии, потом о несчастном случае, то есть взрыв, на заправке. Последний случился якобы во время проведения регламентно-технических работ в результате неосторожного обращения с легковоспламеняющимися веществами. В результате инцидента легкие ранения якобы получили два клиента АЗС.
- Оказалось, что версия оккупантов не содержит правды. Впоследствии председатель Бердянской городской военной администрации Виктория Галицина написала, что, по уточненной информации, взорвался автомобиль в районе заправки БРСМ вблизи поворота на 8 Марта.