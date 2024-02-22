В сети показали фото с места взрыва в Бердянске: поврежден серый джип

Во временно оккупированном Бердянске на Запорожье утром 22 февраля прогремел взрыв. Его слышали местные жители.

В телеграм-каналах города еще тогда написали, что взорвалась машина. На момент инцидента она была в районе стоянки возле торгового центра Амстор (сейчас "Улей") на проспекте Восточный. Взрыв слышали в нескольких микрорайонах вокруг.

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Что известно о взрыве в Бердянске

Местный телеграм-канал "Бердянск Сегодня" через несколько часов после взрыва показал фото с места происшествия. Оказалось, что версии оккупантов оказались ложными.

Взрыв утром – дело рук сопротивления. Фотографии с места происшествия опровергают версию оккупантов.. Судя по фото, автозаправка почти не пострадала. Взрыв произошел без участия горюче-смазочных материалов, и его эпицентр был в совсем другом месте,

– рассказали в телеграм-канале.

Там также показали кадры машины, которую повредил взрыв. К сожалению, по состоянию на 13:40 22 февраля не пишут, кому могла принадлежать машина.

В результате взрыва в Бердянске повреждена машина

В телеграм-канале написали, что:

целью взрыва таки был большой серый джип;

взрывчатка была или заложена рядом, или, как утверждают вражеские военные, сброшена с коптера, который могли запустить с пустыря поблизости.

Что известно о взрыве в Бердянске